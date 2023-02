Sword group : Stifel initie la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a initié vendredi la couverture du titre Sword avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 60 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 29%.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'analyste explique que cette petite société de conseil en technologie, spécialisée dans le traitement des données, affiche l'une des croissance organiques les plus élevées du secteur grâce à son positionnement sur des marchés très spécifiques.



Or, d'après ses calculs, ses multiples de valorisation ne reflètent pas correctement le croissance 'unique' de l'entreprise, ce en fait selon lui une opportunité d'investissement 'particulière'.



'Pour tout dire, cette société pourrait faire à n'importe quel moment l'objet d'une acquisition, dans sa globalité ou par tranches d'activité', conclut-il dans sa note.



