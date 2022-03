Sword group : Le titre s'envole après une publication rassurante

(CercleFinance.com) - L'action Sword s'inscrit en forte hausse jeudi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la transformation numérique signe la deuxième plus forte hausse de la place au lendemain de l'annonce de perspectives saluées par le marché.



Dans un communiqué paru dans la soirée d'hier, le groupe explique qu'il prévoit de 'surperformer' cette année en générant une croissance organique de 15%, soit deux points de plus que l'objectif de son 'business plan' à horizon 2025.



Le groupe, qui édite des logiciels et conduit des projets informatiques, a par ailleurs confirmé ses performances annuelles qui avaient été dévoilées au mois de janvier.



Sur l'exercice 2021, son chiffre d'affaires consolidé a atteint 214,6 millions d'euros, soit une croissance organique de 21,5%, très supérieure à son objectif initial de 13%, avec une marge d'EBITDA de 13,6 %



Suite à l'annonce, le mois dernier, de la vente à Riskonnect de ses activités de gestion des risques (GRC), Sword déclare s'attendre à ce que sa position de trésorerie grimpe 'de manière très significative', permettant entre autres de financer de nouvelles acquisitions.



Le groupe prévoit par ailleurs de proposer à ses actionnaires un dividende de 10 euros par action.



Vers 11h00, le titre gagnait plus de 18% suite à toutes ces annonces, signant la deuxième plus forte hausse du marché parisien derrière Navya (+21%). Au même moment, le SBF 120 cédait 2%.



