Sword group : Euroland maintient l'achat, objectif 53 euros

(CercleFinance.com) - Euroland a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Sword, assorti d'un objectif de cours de 53 euros, saluant les résultats annuels ainsi que les 'belles perspectives' pour 2023 annoncés par le groupe de conseil en technologies.



La société de Bourse souligne que la société affichait à fin 2022 une structure financière 'solide', avec une trésorerie nette de 38,7 millions d'euros lui permettant de financer ses projets et de se montrer actif en matière d'acquisitions.



'Sur ce sujet, le management se montre, comme à son habitude, pragmatique et entend patienter pour dénicher des cibles à un prix jugé raisonnable', indique Euroland dans une note.



Les analystes se disent ainsi confiants dans la capacité du groupe à délivrer une croissance soutenue et à saisir des opportunités de croissance externes relutives, comme par le passé.



