Sword group : Entrée dans la liste de convictions d'Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 51 euros sur Sword, titre qu'il intègre dans sa liste de 'convictions Nextcap S1 2022', au lendemain de l'annonce par la société du projet de cession des activités GRC (Software) à Riskonnect.



'Cette annonce n'est finalement qu'une demi-surprise (le GRC constituait la seule variable d'ajustement possible pour le CEO) et démontre une nouvelle fois la capacité de Sword à délivrer et créer de la valeur financière à ses actionnaires', juge l'analyste.



Considérant l'opération 'potentiellement très attractive à tous les niveaux', Oddo estime que la faible réaction du titre lundi constitue 'une excellente opportunité eu égard au potentiel (mécanique) attachée à cette opération'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.