Suez(rompus) : L'UE autorise la création d'une société avec Schneider

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par Suez et Schneider Electric, toutes les deux basées en France.



L'entreprise commune concevra, développera et commercialisera des logiciels de gestion de l'eau pour les installations de traitement de l'eau et des eaux usées.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence en raison des activités négligeables prévues par l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.



