Suez : Trois nominations au sein du comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Directrice générale de Suez depuis le mois dernier, Sabrina Soussan achève de constituer le Comité exécutif du Groupe avec la nomination de trois nouveaux membres.



Ainsi, Thomas Devedjian est nommé directeur financier, à compter du 1er mai 2022. Il était jusqu'alors directeur financier du groupe Eramet depuis 2016.



Frederick Jeske-Schoenhoven est nommé directeur de la stratégie, de la communication et du développement durable, depuis 1er février. Il était jusqu'alors directeur de la stratégie et de la transformation du groupe dormakaba depuis 2021.



Enfin, Laurent-Guillaume Guerra, directeur des ressources humaines pour la France du Groupe SUEZ, rejoint le Comité Exécutif à compter du 1er avril 2022, en qualité de directeur des ressources humaines. Il est arrivé chez SUEZ en 2015, après avoir commencé sa carrière chez Alstom puis rejoint ArcelorMittal.



' Notre première tâche sera de concevoir un plan de développement fédérateur et ambitieux dans nos deux principaux métiers, l'eau et les déchets, en France comme à l'international ', indique Sabrina Soussan.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.