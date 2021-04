Suez : Schwarz autorisé au rachat de certaines filiales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Schwarz a été autorisé par la Commission européenne à faire l'acquisition de certaines entreprises de gestion des déchets appartenant au groupe Suez en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne, a fait savoir hier l'instance européenne.



Cette autorisation sera toutefois subordonnée à la cession de l'activité 'tri des emballages légers' de Suez aux Pays-Bas, ' afin de préserver une concurrence effective sur le marché du tri des déchets plastiques' dans le pays, explique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



La Commission craignait en effet que le projet d'acquisition, tel que notifié initialement, ne ' réduise de manière significative le niveau de concurrence sur le marché du tri des emballages légers aux Pays-Bas '.



Les entreprises de gestion des déchets, filiales du groupe français Suez, concernées exercent des activités de collecte, de tri, de traitement, de recyclage et d'élimination de déchets ménagers et commerciaux en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne.





