Suez : Moody's confirme sa note, perspective stable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's Investor Service a annoncé vendredi dernier confirmer la note 'Baa1' de Suez, auquel elle assigne une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, Moody's explique que le projet d'acquisition par Veolia devrait permettre à Suez d'intégrer un groupe plus important et plus diversifié d'un point de vue géographique, dans un contexte de marché très fragmenté et où la concurrence s'accroît.



L'agence justifie sa perspective 'stable' par le fait que c'est la perspective qu'elle attribue à son acquéreur, Veolia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.