Suez : A finalisé une cession d'activités en Suède

(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation en Suède à PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz.



La cession a été finalisée pour une valeur d'entreprise estimée à 3 700 MSEK, soit environ 357 millions d'euros.



L'activité cédée à PreZero exploite une cinquantaine de sites dans le pays et emploie près de 1 100 personnes. En 2019, l'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 661 MSEK (soit environ 250 ME) et un EBITDA d'environ 358 MSEK (soit environ 34 ME).



