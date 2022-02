Stmicroelectronics : Stifel ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours ajusté de 55 à 56 euros dans le sillage d'estimations de BPA 2022 et 2023 rehaussées de 18% et 15% après un relèvement rassurant de marge brute indiqué pour 2022.



'ST demeure parmi les grands fournisseurs de semi-conducteurs les moins chers', juge le broker, qui pense aussi que '2022 sera une autre année de croissance élevée pour le groupe, avec ST étendant les récentes améliorations de marge' grâce à un pouvoir de tarification.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.