Stmicroelectronics : Collaboration avec le chinois Unilumin

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi qu'il avait collaboré avec Unilumin, un spécialiste chinois des systèmes d'affichage LED, dans le cadre de la conception d'un nouvel écran.



Le fabricant de puces franco-italien explique qu'Unilumin a décidé d'avoir recours à son composant ST60A2G0, un émetteur-récepteur RF pouvant fournir une liaison sans fil à haut débit et peu gourmande en énergie.



Ce système - qui permet d'alléger l'utilisation de câbles et de connecteurs physiques pour les communications de courte portée (quelques cm) - sera intégré dans les nouveaux écrans LED d'Unilumin appelés à sortir cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel