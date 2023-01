Stmicroelectronics : Barclays initie à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a initié mardi la couverture du titre STMicroelectronics avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 60 euros.



Dans une étude consacrée aux fabricants de semi-conducteurs, l'analyste dit faire de STMicroelectronics et d'Infineon ses deux valeurs préférées au sein du secteur, mettant notamment en évidence leurs valorisations séduisantes et leur bon positionnement sur des marchés-clé.



Barclays évoque un niveau de valorisation peu exigeant, qu'il explique en partie par les prévisions d'analystes excessivement prudentes établies sur les deux groupes.



L'intermédiaire déclare pourtant s'attendre à ce que les pénuries de puces se poursuivent dans le secteur des semi-conducteurs en 2023.



Concernant STM, Barclays pense que le cours de Bourse du groupe franco-italien pourrait doubler par rapport à ses niveaux actuels.



