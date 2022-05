Stmicroelectronics : STMicro vise plus de 20 milliards de dollars de ventes par an à l'horizon 2027

PARIS (Reuters) - Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics a dit jeudi viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars (19,04 milliards d'euros) en 2027 au plus tard, grâce à une demande toujours soutenue des secteurs automobile et industriel et des constructeurs de smartphones.

Cet objectif de ventes représente une hausse d'environ 30% par rapport à la fourchette haute de ses prévisions pour cette année, fixée à 15,3 milliards. STMicro table également sur une marge brute de plus de 50% au même horizon.

STMicro anticipe ainsi une forte croissance de son secteur, après la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a marqué la fin de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

Les usines du groupe franco-italien tournent à plein régime et STMicro a dû accroître ses investissements pour répondre à la demande de ses clients, parmi lesquels Apple ou Tesla.

Les nouveaux objectifs financiers du groupe basé à Genève, présentés avant une journée investisseurs à Paris, couvrent la période 2025 à 2027, ce qui signifie que STMicro estime qu'il pourrait atteindre ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice avant 2027, en fonction des conditions de marché.

(Reportage Mathieu Rosemain; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

