Stmicroelectronics : Vers une reconduction du président du directoire

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats, STMicroelectronics annonce que Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général, a accepté la proposition du conseil de surveillance de se rendre disponible pour un renouvellement de ses fonctions actuelles.



Par conséquent, le conseil soumettra à l'approbation des actionnaires, à la prochaine assemblée générale annuelle, la reconduction pour un mandat de trois ans de Jean-Marc Chéry comme membre unique et président du directoire et de directeur général.



'Cette décision reconnait l'importance de la continuité de la stratégie, de son exécution et de la proposition de valeur de ST sous la direction de M. Chéry', explique le fabricant franco-italien de semiconducteurs.



