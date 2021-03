Stmicroelectronics : Oddo réitère son opinion et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que depuis le plus haut du 15 février dernier, STMicro a perdu environ 13%. ' Malgré des fondamentaux toujours très dynamiques, les rumeurs autour des pertes potentielles de contrats avec Apple et la publication du poids de celui-ci dans le rapport annuel (23,9% en 2020 soit 2,4 Md$ vs 17,6% soit 1,7 Md$ en 2019) ont pesé sur la valeur ' indique l'analyste.



' Apple est un client exigeant, qui demande la meilleure technologie, avec les meilleurs prix possibles et qui n'hésite pas à changer de fournisseur ou à internaliser la solution lorsqu'il y voit un intérêt ' indique Oddo.



Oddo estime que le CEO s'est de nouveau montré hier positif sur le contexte du marché. ' Il a répété que le groupe visait toujours une position de leader. Il nous semble compliqué d'envisager une telle position sans être fournisseur d'Apple...Le groupe donnera sa guidance 2021 à la publication du T1 en avril '.



Compte tenu de ces éléments et de la baisse récente, Oddo réitère son opinion Surperformance avec un objectif de cours à 45 E.



