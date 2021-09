Stmicroelectronics : Credit Suisse remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics et remonte son objectif de cours de 41 à 46,5 euros, dans le sillage d'estimations rehaussées pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.



Une publication trimestrielle solide amène le bureau d'études à relever ses hypothèses 2021-23 de 2%/3%/3% pour les ventes et de 12%/13%/12% pour le profit opérationnel. Aussi, il table désormais sur des BPA de 1,91/2,20/2,46 dollars pour les trois exercices.



'Nous pensons que STMicro demeure en bonne position pour une croissance démesurée avec de la marge pour atteindre 14,5 milliards de dollars de ventes et près de 19% de marge opérationnelle en 2023', poursuit-il.



