Stmicroelectronics : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics prend 2% avec le soutien de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 41 à 46,5 euros, dans le sillage de ses estimations 2021-23 pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.



'Nous pensons que STMicro demeure en bonne position pour une croissance démesurée avec de la marge pour atteindre 14,5 milliards de dollars de ventes et près de 19% de marge opérationnelle en 2023', juge le broker après une publication trimestrielle solide.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel