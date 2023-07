Stmicroelectronics : Porté par le dynamisme de ses clients dans l'automobile, STMicro bondit en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe de semi-conducteurs a publié une croissance sur le deuxième trimestre un peu au-dessus des attentes et a indiqué viser une marge brute de plus de 48% pour 2023, contre 47,5% attendu par les analystes.

STMicroelectronics a connu le grand écart en Bourse ce jeudi. L'action du spécialiste des semi-conducteurs franco-italien a ouvert en nette baisse, perdant jusqu'à 4,1% en début de séance avant de se retourner totalement et de désormais bondir de 6,9% vers 15h30, soit la plus forte hausse du CAC 40.

Une volatilité qui illustre les hésitations des investisseurs qui ont tendance à sanctionner (trop?) rapidement les entreprises du secteur, lorsque leurs résultats sont en ligne avec les attentes.

STMicroelectronics a publié ce jeudi, justement, ses résultats du deuxième trimestre, et la société a accusé, sur le papier, un raté sur le résultat opérationnel, qui s'est inscrit à 1,146 milliard de dollars, inférieur aux attentes du consensus, qui se situaient à 1,186 milliard de dollars, selon Stifel. Mais cet écart est surtout dû à des éléments exceptionnels de 34 millions de dollars dans les dépenses.

Les smartphones, un marché final en berne

La croissance des revenus s'avère, elle, satisfaisante, avec une progression de 12,7% sur un an à 4,33 milliards de dollars et de 1,9% en rythme séquentiel. Le montant du chiffre d'affaires dépasse de 1% celui anticipé par les analystes, remarque Stifel.

Le groupe bénéficie d'une forte croissance de ses produits dans l'automobile, segment où l'électrification induit des modèles et des technologies consommatrices de semi-conducteurs. Les revenus tirés de l'automobile s'inscrivent ainsi en progression de 34% sur un an et de 8,2% sur une base séquentielle, soit davantage qu'attendu par les analystes.

A l'inverse la division "produits analogiques MEMS et capteurs" (AMS) a chuté de 15,7% au deuxième trimestre, reflétant la baisse de la demande dans les produits d'équipements électroniques personnels. Les ventes de smartphones et de PC, après avoir fortement augmenté durant la pandémie, connaissent en effet un important trou d'air. Ce qui s'est notamment traduit par la constitution de stocks de produits semi-conducteurs présents dans les les smartphones.

La marge brute de la société s'est inscrite à 49% ,en ligne avec les attentes, note UBS, et en hausse de 160 points de base (1,6%) sur un an. Le résultat net a lui progressé de 15,5% à 1 milliard de dollars.

Les prévisions de la société, tant pour le troisième trimestre que pour l'ensemble de l'exercice 2023, conduisent par ailleurs les investisseurs à revoir leurs attentes à la hausse.

Pour le troisième trimestre, STMicroelectronics anticipe, dans le milieu de ses fourchettes de prévisions, un chiffre d'affaires à 4,38 milliards de dollars et une marge brute de 47,5%. D'après UBS, les analystes attendaient des revenus de 4,35 milliards de dollars et une marge de seulement 46,1%.

Et pour l'ensemble de l'année, la société franco-italienne table, toujours en milieu de fourchette, sur des revenus de 17,4 milliards de dollars et une marge brute de plus de 48%, contre des attentes à 17,3 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires et de 47,5% pour la marge.

De plus, "le marché commence à se rendre compte que ses anticipations de rentabilité sont trop basses pour 2024, car des coûts liés à l'inflation vont disparaître de même que ceux dus aux baisses de charges dans certains sites du groupe, le temps que les stocks de produits pour les équipements d'électroniques grand public se résorbent", développe un analyste.

Les stocks de STMicroelectronics ont d'ailleurs progressé au deuxième trimestre, représentant 126 jours contre 104 jours sur la même période de 2022.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse