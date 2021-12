Stellantis : Stellantis veut doubler son volume de leasing B2B d'ici 2030

PARIS (Reuters) - Stellantis estime que sa nouvelle organisation en matière de financement automobile l'aidera à plus que doubler sa flotte de véhicules en leasing auprès d'entreprises d'ici la fin de la décennie.

"Nous considérons que dans ce segment nous avons une énorme opportunité de croissance dans les années à venir", a déclaré Philippe de Rovira, directeur des sociétés affiliées pour le financement des ventes, au cours d'une téléconférence de presse.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA vise une flotte de plus d'un million de véhicules en leasing B to B en Europe d'ici 2026, contre 700.000 l'an dernier, et de plus de 1,4 million d'ici 2030, a-t-il ajouté.

Stellantis a présenté vendredi matin un projet de simplification de ses activités de financement en Europe, avec notamment la création d'une société de leasing opérationnel unique co-détenue avec le Crédit agricole.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters