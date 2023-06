Stellantis : Une co-entreprise avec Foxconn dans les puces

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la création d'une co-entreprise avec le taïwanais Foxconn en vue de concevoir et de commercialiser des semi-conducteurs innovants pour l'industrie automobile.



L'entité, baptisée 'SiliconAuto', produira à partir de 2026 des composants destinés à la nouvelle génération de plateformes dédiées à l'industrie automobile à la fois pour Stellantis, Foxconn et d'autres clients tiers.



Le siège social de cette 'joint venture' sera installé aux Pays-Bas, avec une équipe de direction devant comprendre des cadres issus des deux sociétés fondatrices.



Stellantis apportera son expertise en matière de développement et de mise à disposition des capacités nécessaires aux futurs véhicules électriques et plateformes de véhicules multi-énergies.



La création de cette coentreprise fait suite à l'accord conclu fin 2021 entre Stellantis et Foxconn visant à développer une gamme de semi-conducteurs dédiée aux applications liées à l'industrie automobile.



Les deux groupes prévoient également de collaborer dans les cockpits intelligents équipés d'électronique grand public, de services et d'interfaces homme-machine.



