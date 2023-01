Stellantis : Projet de géothermie sur le site de Rüsselsheim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir signé une lettre d'intention engageante avec Vulcan Energy Resources Limited pour la première étape d'un projet visant à développer l'utilisation de la géothermie afin de décarboner le mix énergétique du site industriel de Stellantis à Rüsselsheim (Allemagne).



Selon les estimations actuelles, ce projet pourrait fournir une part importante des besoins énergétiques annuels du site dès2025.



La première phase inclura une étude de faisabilité préalable. Si les résultats sont concluants, la phase suivante se concentrera sur le forage, avec des études et un développement plus poussés. Stellantis prévoit de financer 50% de la conception du projet, qui est également soutenu par les autorités locales.



Stellantis et Vulcan ont pour but de produire et fournir une électricité propre au réseau pour un usage interne et externe, conformément à la loi sur les énergies renouvelables (EEG) allemande, tout en transférant la chaleur ainsi créée au site de Stellantis.



