Stellantis : Peugeot garde la première place des constructeurs

(CercleFinance.com) - Peugeot continue à occuper la première place des constructeurs en France sur le mois d'avril et au cumul 2022.



Dans un marché VP en baisse de 18,6 % Peugeot affiche une part de marché de 16,7 %. Dans un marché VU en baisse de 26,2 % Peugeot affiche une part de marché de 18,9 %. Dans un marché VP+VU en baisse de 20,2 % Peugeot affiche une part de marché de 17,1 %





' La Peugeot 208 reste le véhicule le plus vendu en France, en VP+VU, au cumul 2022. La bonne tenue des six modèles leader de leur segment : Peugeot 208, 2008, 3008, 308, 5008 et 508 contribuent à ces bons résultats ' indique le groupe.





' Sur le seul mois d'avril 2022, la nouvelle Peugeot 308 se hisse sur la troisième marche du podium pour la première fois depuis son lancement en octobre 2021. Peugeot est également leader des ventes aux entreprises sur le quadrimestre 2022 ' rajoute la direction de Peugeot.



