Stellantis : Nouvelle plateforme de véhicules électriques

(CercleFinance.com) - Stellantis N.V. a dévoilé hier la plateforme 'STLA Medium', conçue pour les véhicules électriques et présentée comme disposant 'd'une autonomie de 700km (435 miles), d'une efficacité énergétique, d'une performance embarquée et d'une puissance de recharge qui sont les meilleures de sa catégorie'.



La plateforme a été conçue pour accueillir un large éventail de véhicules et de configurations de propulsion des segments C et D, représentant le coeur du marché, soit 35 millions de véhicules vendus en 2022 et près de la moitié des 78,5 millions véhicules vendus dans le monde cette même année.



Selon Stellantis, jusqu'à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l'Europe.



'Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de près de deux années d'innovations, sans compromis, pour offrir une mobilité sûre, propre et abordable, soutenue par nos 30 milliards d'euros d'investissement dans l'électrification et le software d'ici fin 2025', a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. -



