Stellantis : Mise sur l'essor de l'économie circulaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis N.V. a annoncé hier la mise en place d'un plan global qui doit permettre à sa 'Business Unit' Économie Circulaire de générer 'plus de 2milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici2030 tout en contribuant à l'objectif ambitieux de l'entreprise d'atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon2038'.



La 'Business Unit' Économie Circulaire a pour principaux objectifs de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées et de réintégrer les matériaux et les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication de nouveaux véhicules et produits.



Cette méthodologie complète les principes de 'Conception pour l'économie circulaire' à la base du nouveauCitroën 'oli' un concept-car familial multi-usage proposant 'une utilisation optimale et limitée de matériaux légers et recyclés' pour 'une durée d'utilisationprolongée et une recyclabilité renforcée en fin de vie'.



La 'Business Unit' Économie Circulaire de Stellantis prévoit un développement 'ambitieux' du volume de ses activités ainsi qu'un déploiement dans de nouveaux pays, tout en continuant à privilégier 'une innovation constante et la formation de ses collaborateurs aux nouvelles technologies'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.