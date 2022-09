Stellantis : Jefferies reste à achat après une réunion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18 euros sur Stellantis, après une journée investisseurs organisée par le constructeur automobile issu du rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler.



'L'audition du directeur financier Richard Palmer et du directeur des relations investisseurs Andrea Bandinelli nous permet de rester très confiants quant aux performances opérationnelles de Stellantis et à la solidité de sa transformation', commente le broker.



'La décote de valorisation par rapport aux pairs reste quelque peu un mystère, compte tenu la qualité de l'exécution, y compris la génération et la conversion de trésorerie supérieures', poursuit Jefferies dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.