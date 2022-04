Stellantis : Essais de véhicules connectés 5G aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a participé aux essais sur routes ouvertes de véhicules connectés utilisant les technologies 5G et MEC - Multi-access Edge Computing menés par la 5G Automotive Association (5GAA) à Blacksburg, en Virginie.



La mise en scène d'une situation de danger pour le conducteur et le piéton a démontré l'intérêt de cette nouvelle technologie d'itinérance pour la sécurité routière.



' Apporter plus de sécurité sur les routes pour les conducteurs comme pour les piétons, est l'objectif ultime du développement de ces technologies nouvelle génération ', déclare Ned Curic, Chief Technology Officer chez Stellantis.



Stellantis a participé également à un programme de test similaire à Turin en Italie, visant à évaluer la technologie 5G et la gestion de volumes importants de données, incluant la taille et la configuration des capacités informatiques intégrées dans les véhicules.



