Stellantis : Des investissements dans 10 startups

(CercleFinance.com) - Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, a investi à ce jour dans 10 startups et dans un fonds de capital-risque dédié à la mobilité, a annoncé jeudi le constructeur automobile.



Le groupe indique avoir notamment investi dans 6K, une jeune pousse à l'origine d'un processus de production propre et à faible émission du carbone, ainsi que dans Beweelsociety, un fabricant de vélos électriques connectés.



Il dit par ailleurs soutenir NetZero, une 'greentech' spécialisée dans la transformation des déchets agricoles en biochar, une forme très stable de carbone.



Dans la technologie, Stellantis a investi dans Nauto, une société qui conjugue intelligence artificielle, vision par ordinateur et analyses de données de risques.



Ses autres investissements concernent Viaduct, une plateforme d'intelligence artificielle conçue pour améliorer l'analyse de la qualité et de la maintenance des véhicules, Geoflex, un opérateur mondial de la technologie de positionnement par satellite ou encore Envisics, un pionnier des technologies holographiques et de leur application pour les affichages en réalité augmentée.



En revanche, Stellantis n'a pas dévoilé le nom du fonds de capital-risque de mobilité dans lequel il a investi.



