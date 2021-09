Stellantis : Carlos Tavares va quitter le conseil d'Airbus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé vendredi que Carlos Tavares, son directeur général, quitterait le conseil d'administration d'Airbus l'an prochain.



Le géant automobile précise que son patron abandonnera ses fonctions d'administrateur d'Airbus à la fin de son second mandat, en 2022, afin de consacrer tout son temps professionnel à Stellantis.



L'objectif étant, d'après Stellantis, de mener le groupe 'vers le succès, avec son équipe de direction, en cette période de transformation et d'évolution de l'industrie automobile'.



L'action Stellantis était quasiment inchangée vendredi matin à la Bourse de Paris, tandis que le titre Airbus avançait de 0,6%.



