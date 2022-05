Stellantis : Acquisition dans l'autopartage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la signature d'un accord en vue d'acquérir 'Share Now', la co-entreprise d'autopartage créée en 2019 par les géants automobiles allemands BMW et Mercedes-Benz.



Dans un communiqué, le groupe explique que ce rachat va lui permettre de renforcer le positionnement international de 'Free2move', sa propre société de mobilité, en ajoutant la couverture de 14 grandes villes européennes.



En termes de volumes, l'acquisition va lui permettre d'ajouter 10.000 véhicules à sa flotte constituée de 2500 voitures.



L'offre Free2move, déjà opérationnelle aux Etats-Unis dans des villes comme Portland et Austin, ainsi qu'en Europe (Paris et Madrid), permet au client de bénéficier de l'utilisation d'une voiture pour quelques minutes ou quelques heures.



Si le conducteur souhaite disposer du véhicule sur une durée plus longue, il peut conserver la même voiture sans modifier son contrat.



Stellantis s'est donné comme objectif d'étendre la présence mondiale de Free2move à 15 millions d'utilisateurs actifs d'ici 2030.



Le groupe vise pour son service de mobilité un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros sur le long terme, avec une première étape de 700 millions d'euros de revenus en 2025.



'Cela renforce notre conviction selon laquelle les équipementiers haut de gamme tels que BMW et Mercedes vont chercher à se concentrer sur la propriété de voitures privées et moins sur les services comme l'autopartage, le covoiturage, voire les robotaxis dans le futur', estiment ce matin les analystes de RBC.



'A l'inverse, il est logique qu'un acteur de marché de masse comme Stellantis recherche ce type de flux de revenus alternatifs', souligne le courtier canadien.



A la Bourse de Paris, l'action Stellantis s'inscrivait en hausse de 2% mardi matin, surperformant un indice CAC 40 en progression de 0,7%.



