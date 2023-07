Stellantis : Accord trouvé pour la 'gigafactory' au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Canada et l'Ontario ont annoncé jeudi qu'ils allaient fournir à Stellantis et LG une subvention pouvant atteindre 15 milliards de dollars afin de reprendre leur projet de 'gigafactory' dans le pays.



Il est prévu que le gouvernement fédéral apporte les deux tiers de ce financement, tandis que l'Ontario débloquera le tiers restant du montant.



Avec cet accord, la construction de l'usine de production de batteries lithium-ion 'NextStar' va pouvoir reprendre immédiatement, avec l'objectif d'un démarrage de la production dès 2024.



Volkswagen - qui prévoit également d'établir une usine de fabrication de cellules de batteries pour véhicules électriques à St-Thomas, en Ontario - pourrait quant à lui recevoir jusqu'à 13 milliards de dollars des autorités canadiennes.



Stellantis et LG Energy Solution avaient annoncé en 2022 leur intention de créer une coentreprise au Canada en vue de construire un site de production de batteries lithium-ion à grande échelle.



Le site, qui doit afficher une capacité annuelle de production supérieure à 45 gigawatt-heure, est censé générer environ 2500 nouveaux emplois.



A titre de comparaison, le secteur automobile canadien emploie plus de 500.000 personnes, dont près de 100.000 dans les usines de l'Ontario.



