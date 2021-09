Stef : Le leader européen de la logistique du froid Stef retrouve son niveau d'activité pré-Covid

(BFM Bourse) - Au premier semestre, Stef a enregistré des résultats financiers en nette progression par rapport à la même période de 2020 pour renouer avec le niveau de performance de 2019. Malgré les incertitudes que le contexte sanitaire continue à alimenter, le groupe affiche sa confiance dans la résilience de son modèle, que favorise l'évolution des modes de consommation.

Tandis que les consommateurs témoignent d'une préférence grandissante pour les produits frais, plutôt que les plats transformés, le transport des produits sous température contrôlée (de -25°à +15°C) continue à gagner en importance. Et la "Société française de transports et entrepôts frigorifiques" née en 1920, devenue tout simplement Stef, de part sa position de leader en Europe, profite logiquement de cette tendance. En témoignent les résultats brillants publiés par le groupe au titre du premier semestre 2021, qui amènent les investisseurs à se renforcer sur le titre qui repasse les 100 euros pour la première fois depuis 2018, en hausse de 5,42% à 101,20 euros.

Après des comportements d’achats erratiques observés lors de la première phase de confinement en 2020, la consommation alimentaire évolue avec de nouvelles habitudes (mue de la restauration commerciale avec le développement de la vente à emporter, croissance du e-commerce alimentaire, engouement pour la cuisine à domicile...) qui obligent les industriels à adapter leur offre aux nouveaux enjeux sociétaux, nécessitant "le support d’une chaîne logistique toujours plus agile et capable de s’adapter en temps réel".

En chiffres, au cours des six premiers mois de 2021, malgré la résurgence d’une nouvelle vague épidémique de Covid-19 en Europe entraînant le durcissement des restrictions sanitaires déjà en vigueur dans les pays où est implanté le groupe, Stef a vu son chiffre d'affaires s'élever à 1,637 milliard d'euros, en progression de 10% sur un an. La firme note que la progression des campagnes de vaccination et la levée subséquente des restrictions ont permis un retour progressif de la confiance à partir de mai, tandis que la poursuite des aides publiques a permis de contenir l’impact de la crise économique, à la fois sur les entreprises et sur les populations. "Il est à noter que le Brexit, effectif depuis 1er janvier 2021, n’a pas entrainé les effets anticipés par certains scenarii pessimistes", souligne également Stef.

Des bénéfices qui ont triplé en un an

Le résultat opérationnel (Ebit) a quant à lui bondi de 142% à 67,6 millions d'euros, et en progression sur l’ensemble des activités (hors La Méridionale, compagnie de navigation assurant des liaisons entre Marseille, la Corse et le Maroc dont le groupe est actionnaire depuis 1992, en perte de l'ordre de 13 millions d'euros avec la chute du nombre de passagers). Il revient ainsi au même niveau de performance que celui du premier semestre 2019 (67,4 millions). Enfin, le résultat net part du groupe a plus que triplé sur un an à 45,3 millions d'euros.

Dans le contexte sanitaire très particulier de la pandémie et des incertitudes qu’il continue de susciter, Stef se déclare "confiant dans son modèle d’affaires très résilient". "L’évolution des modes de consommation, accélérée par la crise, présente des opportunités pour le groupe", qui continue à préparer l'avenir avec la poursuite de sa stratégie d’investissement dans ses projets immobiliers -l'entreprise détient un parc considérable- et dans l’innovation.

"Le dynamisme et la résilience du secteur agroalimentaire ont permis au groupe de maintenir sa feuille de route et la poursuite de ses investissements pour 2021. L’évolution de la pandémie continuera de susciter des interrogations pour la seconde partie de l’année, mais le groupe reste optimiste sur un retour à la normale de ses activités", conclut Stef.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse