St dupont : 19,7 millions d'actions apportées à l'OPAS

(CercleFinance.com) - CACEIS a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions STDupont, soit du 20 janvier au 9 février inclus, D and D International a acquis 19.707.184 actions sur le marché au prix unitaire de 0,14 euro.



Par conséquent, D and D International détient 456.329.123 actions STDupont, représentant 874.223.868 droits de vote, soit 87,04% du capital et au moins 92,50% des droits de vote de cette société de briquets, stylos et accessoires de luxe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel