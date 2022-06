Sqli : Le fonds DBAY rachète un bloc du capital de SQLI 25% plus cher que lors son OPA

(BFM Bourse) - Après le demi-succès de son offre publique sur SQLI, qui lui a apporté la majorité absolue du capital sans lui permettre de retirer la société de la cote, le fonds DBAY Advisors vient de racheter un bloc de 5,6% du capital... près de 25% au-dessus du prix offert en début d'année.

Comme un goût de trop peu. Le fonds britannique (immatriculé plus précisément sur l'Ile de Man, une juridiction offshore présentant certains atouts fiscaux) DBAY Advisors, qui a récemment lancé une offre publique sur SQLI, vient de consentir une prime de près de 25% (par rapport au prix de l'OPA) à un actionnaire qui connaît bien l'entreprise, quatre mois seulement après la clôture de l'offre. SQLI est un groupe de services digitaux, qui aide par exemple ses clients à développer leur site d'e-commerce ou à rendre plus efficace l'acquisition de prospects et le parcours client sur le web.

Dans une déclaration transmise mercredi à l'Autorité des marchés financiers (AMF), DBAY Advisors (via la holding "Synsion BidCo") a annoncé avoir "renforcé sa participation" dans SQLI par l'acquisition d'un bloc de 5,6% du capital détenu par le fonds Nobel.

Actionnaire de référence avec 28,6% des parts au moment de l'annonce de son projet d'OPA en septembre 2021, DBAY avait d'abord envisagé de proposer aux autres actionnaires de racheter leurs titres 30 euros pièce, puis fixé le prix "ferme et définitif" à 31 euros.

À ce prix, une partie des minoritaires ont choisi de conserver leurs titres, DBAY dépassant certes le seuil de réussite de l'offre de 50% du capital mais n'obtenant que 65,3% des parts (66,63% au terme de la réouverture de l'offre), niveau insuffisant pour pouvoir retirer SQLI de la cote puisque le seuil réglementaire est fixé à 90%.

Un fin connaisseur du dossier

Le fonds vient donc de porter sa participation à 72,4% en rachetant hors marché un bloc de 5,6% du capital à un prix de 38,50 euros par action (soit près de 25% plus cher que lors de l'OPA) auprès du fonds Nobel. Une opération qui n'est pas sans rappeler certaines OPA à prix cassé dénoncées par Pascal Quiry, professeur à HEC et co-auteur du Vernimmen.

Il se trouve que Nobel (un fonds dédié à l'investissement dans les PME françaises contrôlé par Weinberg Capital) n'est autre que l'un des deux actionnaires (aux côtés de la famille Amar) qui, en 2019, avait cédé les actions SQLI qu'il détenait lors de l'arrivée de DBAY Advisors au capital.

Le 18 décembre 2019, SQLI avait en effet fait part de la signature d’un contrat de cession par le fonds Nobel et par Amar Family Office de leurs participations respectives de 9,85% et 11,98% au capital de SQLI au profit DBAY Advisors. Philippe de Verdalle, pour Nobel, et David Amar, avaient alors démissionné de leur mandat d’administrateur.

Sorti du capital de SQLI en 2019, Nobel y est cependant revenu en septembre 2021 trois jours avant l'annonce du projet d'OPA de DBAY, par coïncidence assurément, en franchissant à la hausse le 21 septembre le seuil de 5% du capital de SQLI pour détenir 232.665 actions (5,04% du capital). Le titre à l'époque se négociait environ 22 euros. Des titres que Nobel vient donc de revendre à l'initiateur près de 1,75 million d'euros de plus que s'il les avait apporté à l'offre de début 2022.

Après cette nouvelle transaction, le cours de SQLI progressait de 13,25% à 34,20 euros vers 10h10.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse