Sqli : L'actionnaire de référence de SQLI lance une OPA à 30 euros par action

(BFM Bourse) - Devenu en 2019 le premier actionnaire du spécialiste français de l'expérience digitale SQLI, le fonds britannique DBAY Advisors propose aux actionnaires minoritaires de lui revendre leurs parts à 30 euros pièce (plus un complément de 0,25 euro si l'OPA lui permet d'atteindre le seuil de 90% du capital l'autorisant à retirer l'entreprise de la cote).

Entré au capital de SQLI en 2019, le fonds britannique DBAY Advisors (immatriculé plus précisément sur l'Ile de Man, une juridiction offshore présentant certains atouts fiscaux) entend parachever sa mainmise sur le capital de l'entreprise française de services numériques fondée en 1990 en lançant une offre publique à 30 euros pièce sur les titres qu'il ne détient pas encore. L'OPA valorise la totalité du capital de SQLI 138,4 millions d'euros, équivalent à 65% du chiffre d'affaires annuel ou 9 fois le montant de l'Ebitda que générait la firme préalablement à la crise sanitaire (près de 20 fois l'Ebitda de 2020, qui était évidemment en fort retrait).

Société d'informatique pure et dure à sa création -son nom signifiait "SQL Ingénierie", en référence au langage informatique conçu pour gérer des bases de données- l'entreprise a choisi dès 1995 de se consacrer entièrement aux technologies et aux services internet. Sa vocation est d'aider les grandes entreprises (L’Oréal, Nespresso, Seb ou Miele pour citer quelques références) à proposer la meilleure expérience digitale pour retenir l’attention des consommateurs et les fidéliser.

Une prime de 14,5%

DBAY Advisors, qui se revendique gestionnaire "value" à l'image de Graham, Buffett ou Lynch, avait d'abord acquis 6% du capital en 2019, puis avait repris les participations du fonds Nobel et de la famille Amar pour monter à 28,6% du capital. Le fonds se déclare "convaincu par la stratégie et le positionnement fort de [la société] sur le marché des services numériques en Europe" et souhaite "continuer à accompagner SQLI et son management en s’appuyant sur son expertise". Par le biais d'une société française dédiée, DBAY envisage ainsi une offre publique d'achat en numéraire à 30 euros par action, reflétant une prime de 14,5% par rapport au cours de clôture avant l’annonce de l’offre et de 22,5% par rapport au cours moyen pondéré des six mois la précédant.

Le conseil d’administration de SQLI "a accueilli favorablement le principe de l’offre", dans l’attente de l’avis du comité social et économique et du rapport de l’expert indépendant qui sera désigné dans les prochains jours.

DBAY prévoit de verser un complément de prix de 0,25 euro par action si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l'issue de l'offre (ce qui porterait à 139,5 millions la valorisation de SQLI). Inversement, l'OPA serait déclaré caduque si le fonds n'obtenait pas plus de 50% du capital et des droits de vote.

"Par cette opération, DBAY souhaite consolider sa position d’actionnaire de référence afin d’apporter plus de support à l’entreprise et à son ambition de croissance", indique l'initiateur.

En réaction, le cours de SQLI monte à 30,20 euros vendredi matin (+8,24%), légèrement au-dessus du prix de base et juste en dessous du prix de 30,25 euros qui serait versé avec l'éventuel complément de prix.

