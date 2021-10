Sqli : Le prix de l'offre est relevé à 31 E

(CercleFinance.com) - DBAY annonce que le prix de l'offre publique d'achat en numéraire sur SQLI est fixé à 31 euros par action, soit une augmentation de 3,3% par rapport au cours précédent de 30 euros par action. Ce prix est ferme et définitif.



DBAY a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire si la société détient 90% du capital social et des droits de vote après la clôture de l'offre.



Le prix révisé de 31 euros par action valorise 100% du capital social de SQLI à environ 143 millions d'euros.



Ce prix révisé représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel