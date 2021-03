Spineway : Workshop en Thaïlande, contrat aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spineway annonce avoir organisé un workshop en Thaïlande consacré à l'utilisation de ses produits. Ainsi, une cinquantaine de chirurgiens de la colonne vertébrale s'est réunie le 17 mars 2021 à la faculté de médecine de Khon Kaen, permettant aux participants de se familiariser avec les gammes d'implants Spineway et les techniques opératoires.



Par ailleurs, Spineway initie son retour sur le marché nord américain avec la signature d'un contrat de distribution dans l'état de l'Ohio. Les instruments et implants ont étés livrés par Spineway et le démarrage des chirurgies est prévu pour avril, annonce le groupe.



Spineway annonce aussi poursuivre le renforcement de ses disponibilités, notamment au travers de levées de tranches d'obligations convertibles pour un montant de 11,5 ME sur l'année 2021, permettant à la trésorerie disponible de s'élever à 15,6 ME au 26 mars 2021.



