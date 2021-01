Spineway : Recul du CA annuel de 33% en 2020

(CercleFinance.com) - Spineway annonce que le 'net redressement des ventes' au mois de décembre (+30% par rapport à décembre 2019) a permis au chiffre d'affaires annuel de s'établir à 3,38 millions d'euros, limitant le recul du CA à 33% par rapport à 2019, au cours d'une année très perturbée par la crise du COVID.



'La reprise progressive de l'activité confirmée trimestre après trimestre, l'accélération des ventes en Asie et les nouvelles perspectives en Amérique Latine liées au décalage de certains marchés, devraient permettre au Groupe de retrouver graduellement une activité plus normative', assure Spineway.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel