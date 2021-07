Spineway : Des ventes tirées par la reprise de l'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spineway a annoncé hier soir avoir enregistré une hausse de 153% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté par la reprise de son activité et l'intégration de la start-up Distimp.



Le concepteur d'implants et d'instruments chirurgicaux innovants destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale dit avoir généré un chiffre d'affaires de 1,03 million d'euros sur le trimestre écoulé, contre 407.000 euros sur la même période de 2020.



Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires atteint 1,9 million d'euros, soit un taux de croissance de 30% par rapport au premier semestre 2020.



Dans son communiqué, Spineway précise avoir enregistré une croissance de 32% de ses ventes d'implants et de 22% de ses ventes d'instruments sur le premier semestre.



Fort de ce semestre 'dynamique', l'entreprise affiche sa volonté de renforcer ses positions sur le secteur de la chirurgie du rachis et d'accroître le niveau de ses ventes.



Le titre, qui avait démarré la séance en hausse de près de 6% mercredi matin, affichait un score inchangé en fin de matinée.



