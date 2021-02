Spineguard : Intègre le projet Faros avec sa prometteuse DSG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SpineGuard, une entreprise qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui sa collaboration au projet européen FAROS (Functional Accurate RObotic Surgery).



Avec ses capteurs de guidage chirurgical, la technologie DSG de SpineGuard apportera une alternative au paradigme du guidage exclusif par l'image, qui domine jusqu'à présent la robotique chirurgicale orthopédique, fait savoir SpineGuard.



Plus concrètement, l'idée est d'utiliser la technologie DSG en combinaison avec d'autres capteurs, sonores et ultrasonores. 'Avec cette pluralité d'informations, nous créerons des algorithmes d'IA qui permettront de donner une indication fonctionnelle (nature et état des tissus, avancement du geste) et non seulement géométrique. Sur le plan de la robotique, cette approche est une rupture complète et pourrait conduire à terme à des temps chirurgicaux réalisés par le robot en complète autonomie. Une révolution ! ', juge Guillaume Morel, Professeur à l'Université de la Sorbonne.







