Spineguard : Accord de délivrance de brevet aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce aujourd'hui que sa première demande de brevet protégeant l'application de DSG à la chirurgie robotisée a reçu une décision de délivrance de l'USPTO (Office américain des brevets), aux États-Unis.



'Nous sommes très fiers de cette décision de délivrance qui valide nos travaux en robotique réalisés en collaboration avec l'ISIR de Sorbonne Université et constitue un atout clé dans le cadre de nos discussions stratégiques avec des partenaires potentiels pour exploiter DSG sur le premier marché mondial de la chirurgie orthopédique robotisée', a réagi Stéphane Bette, directeur général délégué et co-fondateur de SpineGuard.





