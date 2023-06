Spie : Un projet industriel mené à bien en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé lundi avoir réalisé les installations de chauffage et de refroidissement du nouveau site de production de Trumpf, un fabricant allemand de machines-outils et de technologie laser.



Spie indique avoir installé des machines frigorifiques, des systèmes de refroidissement, une pompe à chaleur, ainsi que des panneaux de plafond rayonnant, des rideaux d'air et des systèmes de ventilation intérieure dans le cadre du projet d'extension du site de Ditzingen, qui s'est traduit par la construction de trois nouveaux halls.



Le groupe précise que 50.000 heures de montage ont été nécessaires au total.



D'une superficie brute de 45.000 m2, ce centre produit des composants essentiels à la fabrication de puces électroniques.



Les travaux ont débuté en juin 2021 et ont été achevés avec succès en mars 2023.



