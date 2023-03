Spie : Retenu par un fournisseur d'énergie allemand

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir été sélectionné par le fournisseur d'électricité allemand Pfalzwerke Netz pour la gestion des approbations liées à la modernisation de ses lignes électriques aériennes en Rhénanie et en Sarre.



Dans le cadre de ce contrat-cadre, une filiale de Spie Deutschland & Zentraleuropa lui fournira à l'électricien une gamme complète de services, dont la planification des zones de rétention des crues et la supervision environnementale du projet.



La mission couvre des aspects allant de la négociation des servitudes avec les propriétaires privés à l'inscription des droits de ligne au registre foncier.



Les équipes de Spie seront également chargées de planifier les traversées de routes et de cours d'eau, l'emplacement des pylônes dans les habitats naturels et d'évaluer l'état des lignes existantes.



D'après le groupe d'ingénierie français, le passage des lignes de 20 kV à travers des zones protégées telles que des réserves naturelles rend ce projet 'particulièrement difficile'.



Ce contrat pluriannuel, qui a débuté en avril 2022, devrait être achevé cet été.



