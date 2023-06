Spie : Remporte une série de prix en sécurité au travail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que ses filiales Spie, SpieCityNetworks, Spie Building Solutions, Spie Nucléaire, Spie Facilities et Spie Industrie, ont reçu 11 prix-sur les 28 remis au total -'pour leurs initiatives, leurs performances et leur exemplarité en matière de sécurité',à l'occasion de la 58èmeédition du Concours Sécurité SERCE / OPPBTP dont la remise des prix s'est tenue le 5 juin 2023.



3 prix ont été remportés par SPIECityNetworks, 4 prix pour SPIE Building Solutions, 1 prix pour SPIE Nucléaire, 1 prix pour SPIE Facilities, 1 prix pour SPIE Industrie et 1 prix pour SPIE France,



'Je félicite cette année encore toutes nos équipes pour l'obtention de ces 11 prix qui soulignent l'investissement de SPIE France et de ses filiales en faveur de la sécurité au travail. Notre sécurité, celle de nos partenaires, de nos clients et des usagers, est notre priorité numéro un !', a commenté ArnaudTirmarche, directeur général de SPIE France.



