Spie : Oddo réitère son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - Le management de Spie est revenu dans le cadre d'une conférence sur ses résultats 2022 et ses perspectives pour 2023.



Oddo a relevé une forte croissance organique de 6.9% sur l'ensemble de l'année 2022 avec une progression sur le dernier trimestre de 10.2%.



' Cette évolution montre ainsi une accélération de la dynamique trimestre après trimestre (T1 +3.3% ; T2 +4.9% : T3 +8.5% ; T4 +10.2%) ' indique l'analyste.



' Pour 2023, la croissance organique devrait être sur des niveaux ' mid single digit ' ce qui est une bonne performance et cohérente avec nos propres attentes (+4.9%) ' estime Oddo. ' Le management indique également s'attendre à une nouvelle appréciation de la marge d'EBITA '.



Compte tenu d'un endettement relativement faible, le groupe continuera de saisir des opportunités de croissance externes.



' Au final, nos estimations d'EBIT 2023 ont été revues en hausse de 1.5% et nos BPA de 0.8% (impact du nombre de titres). Sur la base d'un FCF yield de près de 10%, la valorisation reste relativement modérée. Spie figure dans notre liste européenne de valeurs recommandées Midcaps ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Surperformance et son objectif de 32 E.



