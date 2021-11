Spie : La filiale nucléaire remporte un prix Fem'Energia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Nucléaire a remporté le prix Fem'Energiadans la catégorie ' Candidature collective '. Ce prix vise à encourager et soutenir financièrement des femmes passionnées par le secteur du nucléaire.



Il récompense une initiative portée par une équipe interne 100% féminine qui consiste en l'externalisation d'une activité auprès d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT).



Les collaborateurs de l'ESAT contribuent aux activités de la filiale en préparant des câbles 'prêts à poser en centrale', c'est-à-dire découpés à la longueur souhaitée pour une mise en oeuvre rapide sur un chantier.



Ce projet a été porté par une équipe complémentaire constituée de 8 femmes venues de divers services et toutes adhérentes du réseau mixte So' SPIE Ladies. Celui-ci oeuvre pour la valorisation de la place des femmes et pour une plus grande mixité au sein du monde de l'entreprise.



