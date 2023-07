Spie : Contrat de télégestion de tunnels en Wallonie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé mardi avoir décroché un contrat portant sur la télégestion des 54 tunnels que compte la Wallonie (Belgique).



Alors que les tunnels wallons étaient jusqu'ici gérés manuellement, Spie explique qu'il entend moderniser la gestion de ces infrastructures via la mise en place d'un nouveau logiciel centralisé et d'un serveur dédié.



Concrètement, les usagers seront par exemple informés en amont de la fermeture d'un tunnel, jusqu'à 40 kilomètres avant d'y arriver, grâce à des messages affichés sur les unités de bord de route, ce qui permettra aux conducteurs de choisir des itinéraires alternatifs.



Au total, ce sont près de 11 kilomètres de tunnels qui seront ainsi optimisés.



