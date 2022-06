Spie : Contrat de rénovation au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir remporté un contrat avec Bruntwood SciTech, un spécialiste britannique de la location de bureaux, pour la rénovation des laboratoires d'Alderley Park, situés près de Manchester.



Le groupe d'ingénierie français a été chargé de fournir des services de conception et de rénovation, avec l'objectif de faire du parc un campus scientifique 'de premier plan' au niveau mondial



Dans le cadre de ce contrat, la société de services multi-techniques réalisera notamment des travaux au niveau de la salle des machines du sous-sol, des premier et deuxième étages et de la toiture.



Ses équipes fourniront également des services généraux et spécialisés dans les domaines de la mécanique, de l'ingénierie et de la plomberie pour l'espace des laboratoires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.