Spie : Contrat de 5 ans avec NHS National Services Scotland

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie UK a été remporté un contrat de 5 ans auprès de NHS National Services Scotland (soit un organisme public lié au système de santé public écossais) pour assurer la maintenance planifiée et réactive des installations mécaniques et électriques de 9 propriétés de National Services Scotland (NSS) à Glasgow, en Écosse.



'La durabilité est au premier plan du projet, qui comprend la collaboration avec l'équipe NHS Energy pour développer et promouvoir les économies d'énergie et les améliorations technologiques pendant toute la durée du contrat', précise Spie.



Les installations figurant dans le périmètre du contrat constituent des infrastructures essentielles au fonctionnement des services du NHS dans toute l'Écosse, y compris les centres d'appels NHS 24 et les centres de distribution nationaux qui distribuent le matériel essentiel aux hôpitaux dans toute l'Écosse.



