Spartoo : Le vendeur en ligne de chaussures Spartoo ne parvient plus à faire de profits

(BFM Bourse) - En pleine crise du pouvoir d'achat, Spartoo est en difficulté. Le spécialiste français de la vente d'articles de mode en ligne a vu ses comptes basculer dans le rouge à l'issue des six premiers mois de l'exercice 2022. Le dossier est sanctionné en Bourse et évolue désormais sur de nouveaux planchers historiques.

Être un acteur de la distribution en ligne et physique n'est pas tous les jours facile. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la valse des étiquettes et arbitrent leurs dépenses vers les biens les plus essentiels, au détriment de l'habillement et des chaussures.

Spartoo est donc en première ligne du ralentissement de la consommation des ménages. Le spécialiste français de la vente d'articles de mode en ligne a vu son chiffre d'affaires reculer de 1% à 73,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année. Le volume d'affaires s'est élevé quant à lui à 104,3 millions d'euros, en baisse de 1,6% par rapport à la même période l'an dernier.

Une quête de notoriété qui coûte cher

Le groupe a accéléré ses dépenses en publicité pour un montant de 3,3 millions d'euros afin de développer sa notoriété. Ces investissements ont largement pesé sur l'excédent brut d'exploitation ajusté puisque celui-ci a basculé dans le rouge à hauteur de 3,1 millions d'euros alors qu'il était encore positif de 2,7 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net suit la même trajectoire. La perte nette ressort ainsi à 4,6 millions d’euros au premier semestre contre un bénéfice de 1 million d’euros dégagé un an auparavant.

Un cours divisé par plus de 5 depuis l'IPO

Dans ce contexte, la direction ne s'est pas aventurée à livrer la moindre perspective chiffrée pour l'année en cours. Ce basculement des comptes dans le rouge et le manque de visibilité sur les perspectives sont tous deux sanctionnés en Bourse. Le titre perd plus de 7% au niveau historique de 1,20 euro vers 15h50 ce qui porte à 82% sa chute depuis son introduction en Bourse début juillet 2021 à un prix de 6,53 euros.

L'action du chausseur en ligne est délaissée à l'image des autres sociétés cotées en Bourse dont l'activité dépend fortement de la consommation des ménages. La hausse des prix pèse sur la consommation des ménages et les résultats des enseignes concernées.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse