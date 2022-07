S&P 500 : Vers une reprise du chemin haussier ?

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme du S&P 500 entrevoit un potentiel intéressant sur cet indice qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adapté (6F07C). Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par CITIGROUP, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 8.5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 15 juillet et avec un beau gap haussier le S&P 500 évolue au-dessus d’un important support à 3825 points. Hier, il est venu s’échouer sous la résistance des 3975 points avec une grande bougie noire. Il peut s’agir d’un accident de parcours qui s’expliquerait par la mise en garde de Walmart sur les dégâts occasionnés par l’inflation sur la consommation américaine pourtant moteur de la croissance du même nom. La FED peut encore employer un ton apaisant même si elle désire remonter ses taux. La résistance des 3975 points serait alors transformée en support et autoriserait une reprise du chemin haussier.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par CITIGROUP et de code mnémonique 6F07C, sur le S&P 500, à 4.76 €. Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 4125 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 3825 points On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 3500 points est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.